Anne ölüm oranı düştü

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, “1968’de ülkemizde bebek ölüm hızı binde 170’lerde iken 2018 yılına geldiğimizde binde 10’un altına, yüz binde 61 olan anne ölüm oranlarının ise son 15 yılda, yüz binde 13.6’ya düştüğünü belirtmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Nüfus Etütleri Enstitüsü’nce, TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının finansal olarak desteklediği “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” (TNSA) sonuçları paylaşıldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, “Bu çalışmada gösterildi ki yüzde 93 oranında Suriyeli mülteci hanım, doğumlarını bir hastanede gerçekleştirmiş. Bu müthiş bir rakam” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da konuşmasında, “Sağlığa erişilebilirliğin artması ve sağlık teknolojilerindeki değişim, doğum, ölüm, ortalama yaşam süresi ve hastalık türlerini değiştiriyor” ifadesini kullandı.

Doğumların yarısından fazlası sezaryen ile

Araştırmadan elde edilen veriler özetle şöyle:

Hane halkı büyüklüğü son 20 yılda ortalama 4.5 kişiden 3.5’e düştü.

Araştırmaya katılanların yüzde 5’i erken yaşta evlendi.

Evli ve doğurgan çağdaki kadınların yüzde 70’i gebelik tedbirleri alıyor.

Kadınların yüzde 96’sı doğum öncesinde ve doğumdan sonra sağlık personelinden destek alıyor.

Doğumların yarısından fazlası (yüzde 52) sezaryen doğum.

Türkiye’de 5 yaşından küçük çocukların yüzde 6’sı bodur ya da yaşına göre kısa.

Çocukların yüzde 8’i obez.

Türkiye’deki Suriyelilerde ise doğurganlık düzeyi kadın başına ortalama 5.3 çocuk.

Suriyeli çocukların yüzde 21’nin nüfus kaydı bulunmuyor.