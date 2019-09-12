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12.09.2019 - 10:32| DHA

Anne ve kızını dolandıran şüpheliler yakalandı!

Malatya'da telefonla aradıkları anne ve kızını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anne ve kızını dolandıran şüpheliler yakalandı!

Kentte yaşayan anne ve kızını telefonla arayan ve kendilerini polis ve  savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurları, "terör örgütleriyle bağlantıları  bulunduğu" iddiasıyla panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını  istedi.

Korkuya kapılan anne ve kızı, evinde bulunan altın ve paraları poşete  koyarak belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan anne ve kızı, durumu güvenlik  güçlerine bildirdi.

Yapılan çalışmada Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Jandarma Karakol  Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi Sürgü Mahallesi'nde araçlarıyla kaçarken  yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, zanlıların iç çamaşırı ve  çoraplarının içerisine gizlenmiş 5 altın bilezik, 1,5 metre altın kolye, 20  cumhuriyet altını, 3 yarım, iki çeyrek altın, bir çift küpe, iki yüzük, 5 bin 660  lira, 6 cep telefonu ile 80 sim kart ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından Malatya'ya sevk edildi.

 

 

 

Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandıTemeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.
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