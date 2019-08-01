01.08.2019 - 15:15| İHA
Anneden oğluna son bakış
Samsun'da serinlemek için girdikleri derede boğulan amcaoğlu 3 çocuk gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 3 amcaoğlu çocuğun birbirlerini kurtarırken bataklığa saplanıp boğuldukları öğrenildi.
Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.