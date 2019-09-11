'Annelerin sesini herkes duymalı'

Milliyet aracılığı ile annelere destek veren isimlerin mesajları şöyle:

‘Annelerin dilekleri kutsal’

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan (Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı): Evladını kaybetmiş, evladı kaçırılmış, kavuşmayı hayal eden tüm annelerin taleplerini ifade etmeleri çok önemli. Annelik savaş ve çatışmaların bitirilmesinde en önemli değerdir. Umarım HDP binası önünde oturan anneler evlatlarına kavuşurlar. Terör örgütü her fırsatta kadın ve çocukları istismar ederek kullanmaya çalışıyor. Ellerindeki argümanı kaybetmiş durumdalar. Sadece Diyarbakır’da oturan anneler için değil, Cumartesi Anneleri için de aynı hisleri barındırıyorum. Bana göre her annenin dilekleri kutsaldır. Bu nedenle, Cumartesi Annelerine de bakış açımızın değişmesi gerekir.

‘Susmak terörün kaynağıdır’

Oktay Vural (Eski MHP Milletvekili): Terör örgütünün gençler, çocuklar üzerinde baskı uygulamasına karşı, sivil inisiyatifin ortaya çıkması, ailelerin tepki göstermesi sonuca ulaşmada çok etkili olacak. Terör örgütünün halkla olan sahte bağını ve desteğini kesmek kritik nokta. Bölge halkında, çocuklarına yönelik yapılanlara ciddi bir tepki var. Bu konuda ortaya konulan irade, terörle mücadele açısından etkili bir güç birliğine dönüşecektir. Terörün en büyük kaynağı, terör karşısında susmaktır. Annelerin hareketi, Türk milletine de tercüman olmuştur.

‘Acıya saygı duyulmalı’

Hakan Aysev (Opera Sanatçısı): Ben de bir baba olarak, HDP önünde oturan ailelerin eylemine sonsuz destek veriyorum. Böyle bir durumda bir insanın ne dinine, ne ırkına, ne siyasetine, hiçbir şeye bakılmaz.. Annelerin acısına herkesin saygı duyup, sahip çıkması gerekir. Çocukları ellerinden alınmış aileler sonuna kadar desteklenmeli. Umarım biran önce çözüm bulunur ve kardeşçe yaşamaya devam ederiz. Evladını arayan bir annenin haklı feryadından daha önemli ne olabilir ki?

‘Devlet önayak olmalı’

Uluç Özülker (Emekli Büyükelçi): Ben de çocuk ve torun sahibiyim. Evladımın kaçırılarak dağa çıkartılması korkunç bir şey. Evlatları ellerinden alınmış annelerin feryadına kayıtsız kalmak, başlatılan hareketi desteklememek akıldan yoksun olmakla eşdeğerdir. Ancak bir noktaya dikkat çekmek isterim. Sadece oturma eylemi yapılarak nereye kadar bu iş götürülür? Yasal çerçevede başka türlü baskı unsurları devreye girebilir. Devletin bu insanlar için önayak olması gerekiyor. Ne yapılabilir konusunu çok iyi düşünmemiz lazım.

Ailelere yoğun destek

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturan ailelerin eylemi sekizinci günü geride bıraktı. Dün Diyarbakır’da yaşayan Salih Aylu 22 Mart’ta kaybolan oğlu Mehmet (20) için, Ordu’da yaşayan Latife Ödümlü de oğlu Özgür için eyleme katıldı. Böylece ailelerin sayısı 20’ye yükseldi.

Salih Aylu, oğlunun nevruz kutlamalarına gittikten sonra HDP kongresine katılan M.I. tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti. Siirtli olan ancak Ordu’da yaşayan Latife Ödümlü de Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür’ün 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak’ın kuzeyine kaçırıldığı söyledi. Oğlunun Kuzey Irak’a götürüldüğünü öğrenen Ödümlü, “Onu bulmak için, ben, eşim ve amcası üç defa Irak’a gittik. Kapı kapı dolaştık. ama bulamadık” dedi.

Bayrak hediye etti

HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları da destek ziyaretinde bulundu. 15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak’ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban’ın kızı Zehra Çoban, aileleri ziyaret ederek, destek mesajı verdi. 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda tankın altında yatarak gazi olan Metin Doğan da aileleri ziyaret etti.

‘Şehit annesiyim’

3 Ocak 2008’de Diyarbakır Dağkapı’da dershanenin önünde PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin’i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da ailelerle bir araya geldi. Eronat, “Sizi yürekten destekliyorum. Ben de bir şehit annesiyim. Evladını kaybetmiş bir anne olarak evladını kaybetmiş, evladını kaptırmış annelerin acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da ziyaretinde, kayınpederinin Iğdır’da PKK’lı teröristlerce kaçırılıp katledildiğini söyledi . - DHA, AA