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02.12.2019 - 16:12 | | DHA

Annelerinin o haline ikisi de bakamadı!

Antalya’da 3. kattaki evinin penceresinden düşen 77 yaşındaki Muzaffer Akbaba isimli kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası annelerinin öldüğünü öğrenen Akbaba’nın kızları sinir krizi geçirdi.

Annelerinin o haline ikisi de bakamadı!

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1117. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Muzaffer Akbaba (77) isimli yaşlı kadının pencereden düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbaba’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme başlattı. Ekiplerin evin içerisinde yaptığı incelemede, pencerenin yakınında bir sandalyenin olduğu öğrenildi.

Olay sonrası üzücü haberi duyan yakınlarından Akbaba’nın kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Komşuları ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ve diğer akrabaları uzun süre gözyaşı döktü.

Savcılık incelemesinin ardından Akbaba’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Annelerinin o haline ikisi de bakamadı

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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