Annelik özlemi çekenlere yeni umut kök hücre oldu

Bebek sahibi olmak isteyen ama rahminde hasar olan Asherman Sendromu ve düşük yumurtalık rezervine sahip olan kadınların yeni umudu kök hücre tedavisi oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde şu ana kadar dört hastaya bu uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Gürkan Arıkan ve Doç. Dr. Murat Keskin, sonuçların başarılı olduğunu ve bir kadında gebelik oluştuğunu anlattı.



Kök hücrenin bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Arıkan, “Hastalıkların tedavisinde ilaçlardan faydalanıyoruz ama burada kadim tıbbın genel felsefesi olan kendi içimizden enerjiyi kullanıyoruz. Kök hücre bizim bedenimizde özellikle de kemik iliğinde yerleşik olan hücre grubu. Asherman Sendromu olan hastalarımızda kendi kemik iliklerini topluyoruz ve bunu laboratuvarda ayrıştırdıktan sonra rahim içine enjekte ediyoruz. Amacımız bu kök hücrelerin orada kalması ve o bölgeyi tamir ederek rahmin iç zarını kalınlaştırması. Bunu başarmak çok önemli” dedi.



Asherman Sendromlu hastalarda rahim yapısı değiştiği için embriyo kabul etmediğini ve bu nedenle hamileliğin gerçekleşemediğini söyleyen Prof. Dr. Arıkan, bu tedaviyle birlikte hastaların gebe kalma şansına sahip olacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Arıkan, Sağlık Bakanlığı’ndan ve Etik Komisyon İzni olan bu yöntemi Türkiye’de uygulayan ilk merkez olduklarını söyledi.



Sonuçlar başarılı



Kök hücre tedavisinin aynı zamanda düşük yumurtalık rezervine sahip olan veya menopoza girmek üzere olan kadınlarda da uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Arıkan, bu yöntemde de kök hücrelerin yumurtalık içine aktarılarak başarılı sonuçlar alındığını vurguladı.



Arıkan, “Bu tedaviler şu anda deneysel tedaviler, henüz büyük gruplara uygulanmadı. Kendi dört hastamıza baktığımızda güzel başarılar görüyoruz. Hastalarımdan birinde gebelik elde edildi. Menopoza yaklaşmış kadınlar için büyük bir umut. Hamile kalması imkansız olan kadınlara bu tedavi ile bir şans vermesi amaçlıyoruz” diye konuştu.