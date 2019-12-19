‘Annemin adı o sokağa verilsin’

Bir bankanın lokalinde çalışan Zeynel Akbaş, Maltepe-Gülsuyu’nda oturan iş arkadaşı Fatma Şengül’e 5 el ateş ettikten sonra kendini yaralamıştı. 53 yaşındaki Fatma Şengül, sesleri duyup koşan çocuklarının kollarında ölmüştü. Tutuklanan Akbaş, “Fatma hanıma selam verecektim. Bana ‘İğrenç suratını görmek istemiyorum’ deyince kendimi kaybettim. Aynı iş yerinde ben barmendim o da çay ocağında çalışıyordu” demişti. Mahkeme başkanı, sanığa duruşmada olay yerine tabancayla gittiğini hatırlatmıştı. Davaya yarın Anadolu Adliyesi’nde devam edilecek. Duruşma öncesi Milliyet’e konuşan Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül (25), annesinin adının öldürüldüğü sokağı verilmesi için kampanya başlattıklarını belirterek şunları şöyledi:

‘Milat olabilir’

“Babam 20 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetti, Annem bize hem annelik hem babalık yaptı. Son aylarda iş arkadaşı Zeynel Akbaş’tan şikayet ediyor, iş yükünü kendisine yıktığını söylüyordu. Annemi planlayarak öldüren katile en ağır cezanın verilmesi için çabalayacağız. Annemi kaybettiğimiz Gülsuyu Erdemli Sokak’ın Fatma Şengül Sokağı olarak değiştirilmesi, günde birden fazla kadının öldürüldüğü ülkemizde farkındalık yaratabilir. Islak imza ile 3 bin, imza kampanyasıyla 20 bin kişi destek verdi. 23 bin kişinin desteğiyle Maltepe Belediyesi’ne başvurarak sokağın Fatma Şengül olmasını istedik. Bu isim değişikliği toplumun farkındalığı için bir milat olabilir.”

‘Adliyeleri dolaşacağım’

Annesini kaybettikten sonra öldürülen Şule Çet, Özgecan Aslan, Emine Bulut, Ecem Balcı gibi cinayet kurbanlarının davalarına katıldığını söyleyen Açelya Şengül, “Kollarımda can veren annem, kadın cinayetlerine hep tepki gösterirdi. Dayanağımız, yaşam gücümüz öldürüldü. Artık kadın cinayetlerinin önüne geçmek için ses çıkartacağım, sokaklarda olacağım, adliyeleri, karakolları dolaşacağım” dedi.