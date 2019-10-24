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24.10.2019 - 17:29 |

Annemin Yarası konusu nedi? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Annemin Yarası bu akşam izleyici ile buluşacak. Meryem Uzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin ve Okan Yalabık'ın başrolünde olduğu filmin konusu merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

Annemin Yarası konusu nedi? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Dram ve gizem unsurlarını barondıran Annemim Yarası filmi bu gece televizyonda olacak. 2016 yapımlı filmde birçok ünlü oyuncu yer alırken filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte detaylar...

ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih'in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.

FİLMİN KONUSU

Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.

OYUNCULARI KİMLER?

Meryem Uzerli – Mariya
Ozan Güven – Borislav
Okan Yalabık – Mirsad
Belçim Bilgin – Nerma
Bora Akkaş – Salih
Sabina Toziya
Ayça Eren
Mehmet Ergen – İhsan
Hakan Okan Çiftçi

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