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20.09.2019 - 21:55 |

Annemin Yarası nerede çekildi? Oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Bu akşam Annemin Yarası filmi ekranda olacak. Filmde birbirinden ünlü isimler yer alırken projenin nerede çekildiği ve konusu da ayrıyeten araştırılan başka bir konu...

Annemin Yarası nerede çekildi? Oyuncuları kimler? Konusu nedir?

 

Meryem Uzerli ve Ozan Güven'in başrolünde olduğu Annemin Yarası bu akşam seyirci ile buluşuyor. Yugoslavya’daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyeyi anlatan filmin nerede çekildiği, oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye’nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirildi.

FİLMİN KONUSU

Yugoslavya’daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih’e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih’i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.

OYUNCULARI KİMLER?

Meryem Uzerli – Mariya
Ozan Güven – Borislav
Okan Yalabık – Mirsad
Belçim Bilgin – Nerma
Bora Akkaş – Salih
Sabina Toziya
Ayça Eren
Mehmet Ergen – İhsan
Hakan Okan Çiftçi

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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