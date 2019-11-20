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20.11.2019 - 14:16 | | DHA

Annesi ve erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S. ile onun erkek arkadaşını bıçaklayan Muhammed Demir (21), tutuklandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Annesi ve erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Olay, pazartesi gecesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. (43) ile oğlu Muhammed Demir arasında tartışma çıktı. Bu sırada Esma S.'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Süleyman B. de eve geldi. Tartışma sırasında Demir, annesi Esma S.'yi 11 yerinden bıçakladı. Demir'e engel olmaya çalışan Süleyman B. de bıçak darbelerine maruz kaldı. Gelen sesler üzerine komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esma S., Süleyman B. ile birlikte, çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Demir, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suçunu itiraf eden Demir ifadesinde, annesinin Süleyman B. ile olan birlikteliğine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiği söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, Esma S.'nin hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

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