MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAnnesine kızıp evi yaktı!
23.08.2019 - 15:02| DHA

Annesine kızıp evi yaktı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Onur Demirtok, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Annesine kızıp evi yaktı!

Olay, saat 04.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi'ndeki tek katlı evi ateşe verdi. Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtok'un, ilk ifadesinde, annesine kızdığı için evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

 

 

Yüzde yüz yerli! 3 yıl sürdü...Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'u sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'u sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Eniştelerini odunlarla dövüp hastanelik ettiler!

Eniştelerini odunlarla dövüp hastanelik ettiler!

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye!

Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye!

Sıradaki Haber