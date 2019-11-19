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19.11.2019 - 12:45 | | DHA

Annesini 11 yerinden bıçaklamıştı... Ortaya çıktı! Erkek arkadaşını da...

İzmir'in Bornova ilçesinde annesi Esma S.'yi 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., polise giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Muhammed D.'nin, annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman B.'yi de bıçakla yaraladığı belirtildi.

Annesini 11 yerinden bıçaklamıştı... Ortaya çıktı! Erkek arkadaşını da...

İzmir'in Bornova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D. (21), annesi Esma S.'yi (43) 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Esma S.'nin, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay,  Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu Muhammed D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla, Esma S.'yi 11 yerinden bıçakladı. Esma S. kanlar içinde yere yığılırken Muhammed D. ise kaçtı.

Gelen sesler üzerine komşuları, polise haber verdi. ihbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma S., yapılan ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI DA YARALAMIŞ

Muhammed D. bugün polise giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Muhammed D.'nin, annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman B.'yi de bıçakla yaraladığı belirtildi. Annesinin birlikteliğine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammed D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bu arada, Süleyman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Esma B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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