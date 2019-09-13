Annesini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, savunmasÄ± kan dondurdu!

Sancaktepe'de Neslihan TorunoÄŸlu'nun evde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oÄŸlu Cihan TorunoÄŸlu ve Ferdi Åženel, emniyet iÅŸlemlerini ardÄ±ndan adliyeye sevk edildiler. Â ÅžÃ¼pheliler, savcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildiler.Â

Â 'KENDÄ°M YAPTIM YA DA YAPMADIM DÄ°YEMEM'

Mahkemedeki sorgusunda olay gÃ¼nÃ¼ arkadaÅŸÄ± Ferdi Åženel'in uyuÅŸturucu ile evlerine geldiÄŸini sÃ¶yleyen Cihan TorunoÄŸlu, arkadaÅŸÄ± ile birlikte evde uyuÅŸturucu kullandÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. UyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in vÃ¼cut dengesinin bozulduÄŸunu, bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Cihan TorunoÄŸlu, kendisine geldiÄŸinde arkadaÅŸÄ±nÄ±n evi terk ettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Bu sÄ±rada vÃ¼cut dengesinin tekrar bozulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Â Cihan TorunoÄŸlu, Kendime geldiÄŸimde odamdan Ã§Ä±kÄ±p eve baktÄ±m. KapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda annemin yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ben odaya gittiÄŸimde annem Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kimin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilmiyorum. Kendim yaptÄ±m yada yapmadÄ±m diyemem. UyuÅŸturucu etkisinde olduÄŸum iÃ§in kesin konuÅŸamÄ±yorum. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ben annemi Ã§ok seviyordum. Benim evime Ferdi'den baÅŸka kimse giremez" diye konuÅŸtu.

Â Ä°KÄ° ZANLI DA TUTUKLANDI

Olay gÃ¼nÃ¼ kendisini Cihan TorunoÄŸlu'nun Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ferdi Åženel uyuÅŸturucu kullandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Buradan Ã§Ä±kÄ±p baÅŸka arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n evine gittiklerini kaydeden Ferdi Åženel, Sabaha kadar burada oturduk" dedi. ArdÄ±ndan Cihan TorunoÄŸlu ile birlikte yeniden uyuÅŸturucu aldÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Åženel, Annesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilmiyorum. Olay anÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Evden birlikte ayrÄ±ldÄ±k. SuÃ§u ben iÅŸlemedim. SuÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum" diye konuÅŸtu. Mahkeme, iki sanÄ±ÄŸÄ±n ifadelerinin birbirini tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, suÃ§un vasfÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate alarak her iki sanÄ±ÄŸÄ± da, Kasten adam Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.Â