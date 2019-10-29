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29.10.2019 - 08:58 | | DHA

Annesinin imam nikahlı eşini vurdu!

Adana’da, annesinin imam nikahlı eşi Ali Kızıldere'yi (35) av tüfeğiyle ayağından vurarak yaralayan Hasan S., aynı silahla taksi gasbederek kaçtı. Hasan S., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Annesinin imam nikahlı eşini vurdu!

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan S., annesi ile imam nikahlı olduğu öğrenilen Ali Kızıldere'ye yol kenarında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada av tüfeği ile ateş açtı. Hasan S., ardından müşteri bekleyen bir taksiyi aynı silahla gasbederek kaçtı. Ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan Kızıldere ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan S.'nin merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde inmesinin ardından olay yerine dönen ve ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü, şüpheli hakkında polise şikayette bulundu.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturmaya devam ediyor.

 

 

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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