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30.09.2019 - 23:52 | | AA

Annesinin mezarı başında öldü

Erzurum'da 75 yaşındaki Fikret Eldutar, annesinin mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Annesinin mezarı başında öldü

Tuzcu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Fikret Eldutar, akşam saatlerinde yakınlarına annesinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Eldutar'dan uzun süre haber alamayan yakınları mezarlığa geldiklerinde yaşlı adamın cesedini annesinin mezarı başında buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eldutar'ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.

Annesinin mezarı başında hayatını kaybeden Eldutar'ın cenazesi, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Annesinin mezarı başında hayatını kaybettiErzurum'da 75 yaşındaki Fikret Eldutar, annesinin mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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