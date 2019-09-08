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08.09.2019 - 16:08| DHA

Antalya alev alev yanıyor! Karadan ve havadan müdahale

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya alev alev yanıyor! Karadan ve havadan müdahale

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve orman söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerleri ve turistik tesislerin yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir’de 20 dakikada 250 kilo dondurma tükendi88. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda (İEF) onur konuğu il olan Kahramanmaraş’a özgü dondurma kısa süreli izdihama sebep oldu. Alpedo-Kervan’ın askıya çıkardığı 250 kiloluk Maraş dondurması 20 dakikada tükendi.
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