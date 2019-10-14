Antalya Film Forum açıklandı

İsrail Film Fonu direktörü Katriel Schory, Alman senarist ve senaryo danışmanı Manfred Schmidt ve Türkiye’den yönetmen, senarist, yapımcı Şebnem Vitrinel ile senarist ve senaryo editörü Derya Yanmış’tan oluşan ön jüri, 100’e yakın proje arasından 10 filmi seçti. Emine Emel Balcı ’nın “Buradayım, İyiyim”, Ferit Karol’un “Kumbara” , İnan Temelkuran’ın “95 Yazı” , Kenan Kavut’un “Papaz Büyüsü” , Mehmet Emin Timur’un “Cemal” , Murat Düzgünoğlu ’nun “Köpekle Kurt Arasında” , Nazlı Eda Noyan’ın “Kız Kardeşlerin Masalı” , Pınar Yorgancıoğlu ’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar” , Ramin Matin’in “Buhar” ve Ümran Safter’in “Son Celse” adlı projeleri, 28-30 Ekim tarihleri arasında jüri karşısına çıkacak ve toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak.