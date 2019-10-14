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14.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Antalya Film Forum açıklandı

Bu yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde yapılacak Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak projeleri belli oldu.

Antalya Film Forum açıklandı

İsrail Film Fonu direktörü Katriel Schory, Alman senarist ve senaryo danışmanı Manfred Schmidt ve Türkiye’den yönetmen, senarist, yapımcı Şebnem Vitrinel ile senarist ve senaryo editörü Derya Yanmış’tan oluşan ön jüri, 100’e yakın proje arasından 10 filmi seçti. Emine Emel Balcı ’nın “Buradayım, İyiyim”, Ferit Karol’un “Kumbara” , İnan Temelkuran’ın “95 Yazı” , Kenan Kavut’un “Papaz Büyüsü” , Mehmet Emin Timur’un “Cemal” , Murat Düzgünoğlu ’nun “Köpekle Kurt Arasında” , Nazlı Eda Noyan’ın “Kız Kardeşlerin Masalı” , Pınar Yorgancıoğlu ’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar” , Ramin Matin’in “Buhar” ve Ümran Safter’in “Son Celse”  adlı projeleri, 28-30 Ekim tarihleri arasında jüri karşısına çıkacak ve toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak.

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyorTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.
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