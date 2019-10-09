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09.10.2019 - 20:34 | | AA

Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu... 5 kilo ele geçirildi

Antalya Havalimanı'nda üstünde ve valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu... 5 kilo ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen İran uyruklu V.M'nin detaylı üst ve valiz aramasını yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi.

Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu... 5 kilo ele geçirildi


Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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