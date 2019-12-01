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01.12.2019 - 17:52 | | DHA

Antalya- Konya yolunda kar yağışı başladı!

Antalya’nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı düştü. Trafik ekipleri, Antalya- Konya yolunda sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı.

Antalya- Konya yolunda kar yağışı başladı!

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00'de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü.

Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

 

 

Bakan Selçuk açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğizAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.
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