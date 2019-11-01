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01.11.2019 - 19:57 | | AA

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iki kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin hücre evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adresi tespit edilen eve düzenlenen operasyonda görevinden uzaklaştırılan bir başkomiser ile öğretmen gözaltına aldı.

Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada iki cep telefonu, bilgisayar ve sim kartlar ele geçirildi.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

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