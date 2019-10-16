MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAntalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı
16.10.2019 - 14:46 | | DHA

Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki midibüsün çarpışması sonucu biri hamile 3 kişi yaralandı.

Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Antalya Kemer Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne ilerleyen Veli Baran'ın kullandığı, ilçeler arası taşımacılık yapan 07 ABC 231 plakalı midibüs ile İsmail Göçtü'nün kullandığı 58 ABF 772 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Göçtü'nün kullandığı midibüs kayalıklara çarparak durdu. Kazada Göçtü ile diğer midibüsteki Nilgün Ertekin ile hamile Emine Şahinbilir yaralandı. Göçtü'nün kullandığı midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sonrasında ilçeler arası yolculuk yapan midibüsteki yolcular başka araçlarla istedikleri yere götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda kaza yapan araçlar çekildikten sonra yeniden ulaşım sağlandı.

Antalyada iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

    Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 3 yaralı

    Balıkçıları korkutan av! 'Bunlar denizlerimizi istila etti'

    Balıkçıları korkutan av! 'Bunlar denizlerimizi istila etti'

    Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

    Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

    Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu

    Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu

    Sıradaki Haber