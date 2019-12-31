MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da isyan ettiren olay! Çelik telle asıp öldürdüler
ABONE OL
31.12.2019 - 15:29 | | DHA

Antalya'da isyan ettiren olay! Çelik telle asıp öldürdüler

Antalya'da bir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılarak öldürüldü.

Antalya'da isyan ettiren olay! Çelik telle asıp öldürdüler

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü. Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Nuray Yurttaş, "Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Antalyada isyan ettiren olay Çelik telle asıp öldürdüler

2020'ye böyle 'Merhaba' dediler!Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, 2020'ye girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı için en güzel Yılbaşı mesajları 2020 | Yeni yılda sevdiklerinize Yılbaşı mesajları gönderebilirsiniz

Yılbaşı için en güzel Yılbaşı mesajları 2020 | Yeni yılda sevdiklerinize Yılbaşı mesajları gönderebilirsiniz

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber