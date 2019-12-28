Antalya'da öğrenciye ulaşım indirimi

Üniversite öğrencilerine 5 metreküp su kullanımını bedava yapan, ardından Alanya'da toplu ulaşımı 2.25 liradan 1.80 liraya indiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sevindirecek kararlar almaya devam ediyor. UKOME, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla liseden mezun olan gençlerin, mezuniyetten sonra bir yıl daha indirimli toplu ulaşım kartını kullanmaya devam etmesi yönünde karar aldı.

4 İLÇEDE DAHA ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

UKOME ayrıca Alanya'nın ardından 4 ilçede daha öğrenciler için toplu ulaşım fiyat tarifesinde indirim uyguladı. Kemer, Serik, Manavgat'ta 2.25 lira olan öğrenci ücreti 2 liraya, Gazipaşa'da 2.50 lira olan toplu ulaşım fiyatı 2 liraya indirildi.

ÖĞRENCİLERE HAYIRLI OLSUN

Yeni UKOME kararlarının ve halk otobüslerinde geçerli olan indirimli fiyatların tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimiz bizler için çok değerli. Onların eğitimlerine devam edebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya devam ediyoruz. Daha önce Alanya'da hayata geçirdiğimiz indirim kararını 4 ilçemiz için daha aldık. Üniversiteye hazırlanan gençlerimizi de unutmadık. Liseden sonra bir yıl daha indirimden faydalanacaklar. Öğrenci kardeşlerimiz ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.