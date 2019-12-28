MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da öğrenciye ulaşım indirimi
ABONE OL
28.12.2019 - 12:25 | | DHA

Antalya'da öğrenciye ulaşım indirimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) öğrencileri sevindirecek bir dizi karara imza attı. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla UKOME tarafından yapılan düzenleme ile liseden mezun olan gençler, üniversiteye hazırlık süresince 1 yıl daha indirimli kart kullanabilecek. UKOME ayrıca Alanya'nın ardından Kemer, Serik, Manavgat ve Gazipaşa'da da toplu ulaşım araçlarında öğrenci indirimi yaptı.

Antalya'da öğrenciye ulaşım indirimi

Üniversite öğrencilerine 5 metreküp su kullanımını bedava yapan, ardından Alanya'da toplu ulaşımı 2.25 liradan 1.80 liraya indiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sevindirecek kararlar almaya devam ediyor. UKOME, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla liseden mezun olan gençlerin, mezuniyetten sonra bir yıl daha indirimli toplu ulaşım kartını kullanmaya devam etmesi yönünde karar aldı.

4 İLÇEDE DAHA ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

UKOME ayrıca Alanya'nın ardından 4 ilçede daha öğrenciler için toplu ulaşım fiyat tarifesinde indirim uyguladı. Kemer, Serik, Manavgat'ta 2.25 lira olan öğrenci ücreti 2 liraya, Gazipaşa'da 2.50 lira olan toplu ulaşım fiyatı 2 liraya indirildi.

ÖĞRENCİLERE HAYIRLI OLSUN

Yeni UKOME kararlarının ve halk otobüslerinde geçerli olan indirimli fiyatların tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimiz bizler için çok değerli. Onların eğitimlerine devam edebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya devam ediyoruz. Daha önce Alanya'da hayata geçirdiğimiz indirim kararını 4 ilçemiz için daha aldık. Üniversiteye hazırlanan gençlerimizi de unutmadık. Liseden sonra bir yıl daha indirimden faydalanacaklar. Öğrenci kardeşlerimiz ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

 

Somali'de bombalı saldırı! Ölenler arasında Türkler de varSomali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor. 61 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölenler arasında iki Türk vatandaşının da olduğu belirtildi. CNNTürk Dış Haberler Muhabiri ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. 90'dan fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının daha da artacağından endişe ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da öğrenciye ulaşım indirimi

Antalya'da öğrenciye ulaşım indirimi

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber