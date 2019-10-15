Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü. Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.