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18.07.2019 - 01:04| AA

Antalya'da şüpheli ölüm! Komşuları hemen polisi aradı...

Antalya'da 53 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da şüpheli ölüm! Komşuları hemen polisi aradı...

 

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Pakize Bükte'den (53) haber alamayan komşuları, açık olan balkon kapısından içeri girdi.

Bükte'yi yatağında hareketsiz bulan komşuları, durumu polise bildirdi.


Antalyada şüpheli ölüm Komşuları hemen polisi aradı...

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bükte'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bükte’nin bir otelde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Antalyada şüpheli ölüm Komşuları hemen polisi aradı...

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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