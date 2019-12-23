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23.12.2019 - 08:57 | | AA

Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

 Antalya'da, içinde otel personelinin bulunduğu servis otobüsünün yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 17 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis otobüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Otobüsün, bir otelin personelini taşıdığı bildirildi. 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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