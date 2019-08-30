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30.08.2019 - 22:02| AA

Son dakika | Antalya'da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Son dakika | Antalya'da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Son dakika | Antalyada tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Otobüste sıkışanları kurtarma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Son dakika | Antalyada tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

 

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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