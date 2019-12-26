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26.12.2019 - 10:25 | | DHA

Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu.

Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

Konyaaltı'nda dün gece yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu yağdı. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri poşetlere dolu tanelerini doldurarak, yanlarında götürdü.

 

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