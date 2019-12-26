Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

Konyaaltı'nda dün gece yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu yağdı. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri poşetlere dolu tanelerini doldurarak, yanlarında götürdü.
Vatandaşa satacaklardı! Yılbaşı öncesi büyük operasyonİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.