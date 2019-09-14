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14.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Antalya’ya başvurular 16 Eylül’e kadarAntalya’ya başvurular 16 Eylül’e kadar

26 Ekim’de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 16 Eylül’de sona eriyor.

Antalya’ya başvurular 16 Eylül’e kadarAntalya’ya başvurular 16 Eylül’e kadar

İki yıl sonra geri dönen ulusal yarışmalar, 2019 Türkiye yapımı kısa, belgesel ve uzun film başvurularını beklerken, uluslararası uzun metraj film yarışması da dünya sinemasından en yeni ve yaratıcı örnekleri Antalya’da bir araya getirecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl toplam 1 milyon 357 bin 500 TL ödül verilecek. 

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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