Antalya’ya başvurular 16 Eylül’e kadarAntalya’ya başvurular 16 Eylül’e kadar

İki yıl sonra geri dönen ulusal yarışmalar, 2019 Türkiye yapımı kısa, belgesel ve uzun film başvurularını beklerken, uluslararası uzun metraj film yarışması da dünya sinemasından en yeni ve yaratıcı örnekleri Antalya’da bir araya getirecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl toplam 1 milyon 357 bin 500 TL ödül verilecek.