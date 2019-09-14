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14.09.2019 - 14:47 | | DHA

'Antep fıstığı' hırsızları kaza yapınca yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tarladan çaldıkları Antep fıstığı ile jandarmadan kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu otomobil, kamyonete çarpıp durdu. Otomobilde 350 kilogran Antep fıstığı ele geçiren jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

'Antep fıstığı' hırsızları kaza yapınca yakalandı

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Günaltı Mahallesi'ndeki bir tarladan fıstık hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, fıstık bahçesinden hırsızlık yapan şüphelilerin 27 NR 523 ve 34 BL 7480 plakalı 2 otomobili kullandığını belirledi.

Yerleri tespit edilen otomobillerin peşine düşen jandarma, 'dur' ihtarında bulundu. Bu sırada 27 NR 523 plakalı otomobilden inen 2 şüpheli, diğer araca bindi. Şüpheliler, 34 BL 7480 plakalı otomobille kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamaca sonunda Nizip-Birecik Karayolu'na konulan kapanla lastikleri patlatılan 34 BL 7480 plakalı otomobil, kamyonete çarpıp, durdu. Otomobildeki 4 şüpheliden C.K. (40) ve T.Ç.(32) jandarma tarafından yakalanırken, 2 şüpheli kaçmayı başardı.

Otomobilde çalıntı olduğu belirlenen 350 kilo Antep fıstığı ile tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

Fıstık sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı .Ekiplerin kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise devam ediyor.

 

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