Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A'nın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda K.A., antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken, suçüstü yakalandı. El konulan altın bilezik, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.