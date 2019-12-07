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07.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Antikacılardan kaçak tarihi eser fışkırdı

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarda Erken Tunç Çağı’na ait 4 bin yıllık “Ana tanrıça” heykeliyle 2 bin yıllık sikkeler ele geçirildi.

Antikacılardan kaçak tarihi eser fışkırdı

Tarihi eser kaçakçılarına karşı mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri son 2,5 ayda 8 ayrı operasyon düzenledi. Beykoz, Büyükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Ümraniye’de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs 1527 parça kaçak tarihi eserle gözaltına alındı.

Antikacılardan kaçak tarihi eser fışkırdı



Arkeolog polislerin de katıldığı baskınlarda gözaltına alınanlar arasında bazı koleksiyoner ve antikacıların da bulunduğu öğrenildi. 882 eserin tarihi milattan önce 6. yüzyıla uzanan sikkeler olduğu öğrenildi. Aramalarda ele geçirilen eserler arasında bulunan eserlerden biri de Erken Tunç Çağı’na ait olduğu değerlendirien “Ana tanrıça” heykelciği. Bu heykelciğin bir benzerinin 2017 yılında ABD’deki bir müzayedede 12.5 milyon dolara satıldığı tespit edilirken, heykelciğin Çanakkale’den çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı belirtildi.

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