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05.09.2019 - 13:33

AÖF büroları çalışma saatleri | İstanbul AÖF büroları iletişim

AÖF büroları çalışma saatleri nelerdir? Kayıt işlemlerinin devam ettiği şu günlerde kayıt yaptıracak olan AÖF adayları AÖF bürolarının çalışma saatlerini merak ediyor. İşte İstanbul başta olmak üzere AÖF büro adresleri ve iletişim numaraları...

AÖF büroları çalışma saatleri | İstanbul AÖF büroları iletişim

AÖF büro çalışma saatleri ve illerdeki AÖF bürolarının adresleri ve iletişim numaraları öğrenciler ve yeni kayıt yaptıracak olanlar tarafından merak ediliyor. Peki AÖF büroları saat kaça kadar açık?

AÖF BÜRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açık Öğretim Fakültesi büroları saat, 8.30'da açılıyor. 17.00'a kadar işlem sağlanabilen AÖF büroları hafta içi işlem yapabiliyor.

AÖF büroları hafta sonu kapalı oluyor. Sadece sınavların yapıldığı hafta sonlarında AÖF bürolarına ulaşmak mümkün.

İSTANBUL AÖF BÜROLARI İLETİŞİM

İstanbul - Aksaray AÖF Bürosu
Muratpaşa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi Müezzin Sokak No:2 34093 Aksaray, Fatih

İstanbul - Ataköy (Şirinevler) AÖF Bürosu
Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 3. Sokak No:10-12 34188

İstanbul - Avcılar AÖF Bürosu
Üniversite Mahallesi Komiser Sokak Kolcuoğlu Apartmanı No:7 34320 Avcılar İstanbul

İstanbul - Bahçelievler AÖF Bürosu
Bahçelievler Mahallesi Talat Paşa Caddesi Udi Nevrez Sokak Gül Apartmanı No:9

İstanbul - Beşiktaş AÖF Bürosu
Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Refik Osman Top Sokak Edremit Apartmanı No:2 34357

İstanbul - Beylikdüzü AÖF Bürosu
Barış Mahallesi Samsun Caddesi Prestij Konakları No:21/9 34520 Beylikdüzü

İstanbul - Kadıköy AÖF Bürosu
Hasanpaşa Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Sadıkoğlu İş Merkezi No:15 34722 Kadıköy

İstanbul - Kartal AÖF Bürosu
Atalar Mahallesi Beyazköşk Caddesi Sebil Sokak Uygunlar Apartmanı No:3A 34862

İstanbul - Şişli AÖF Bürosu
Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Ünsal Sokak Kemal Yıldız Apartmanı No:4/1A Şişli

İstanbul - Ümraniye AÖF Bürosu
Atakent Mahallesi Gelibolu Caddesi Erkul Apartmanı No:3/A 34760

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