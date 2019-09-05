AÖF büroları çalışma saatleri | İstanbul AÖF büroları iletişim

AÖF büro çalışma saatleri ve illerdeki AÖF bürolarının adresleri ve iletişim numaraları öğrenciler ve yeni kayıt yaptıracak olanlar tarafından merak ediliyor. Peki AÖF büroları saat kaça kadar açık?

AÖF BÜRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açık Öğretim Fakültesi büroları saat, 8.30'da açılıyor. 17.00'a kadar işlem sağlanabilen AÖF büroları hafta içi işlem yapabiliyor.

AÖF büroları hafta sonu kapalı oluyor. Sadece sınavların yapıldığı hafta sonlarında AÖF bürolarına ulaşmak mümkün.

İSTANBUL AÖF BÜROLARI İLETİŞİM

İstanbul - Aksaray AÖF Bürosu

Muratpaşa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi Müezzin Sokak No:2 34093 Aksaray, Fatih

İstanbul - Ataköy (Şirinevler) AÖF Bürosu

Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 3. Sokak No:10-12 34188

İstanbul - Avcılar AÖF Bürosu

Üniversite Mahallesi Komiser Sokak Kolcuoğlu Apartmanı No:7 34320 Avcılar İstanbul

İstanbul - Bahçelievler AÖF Bürosu

Bahçelievler Mahallesi Talat Paşa Caddesi Udi Nevrez Sokak Gül Apartmanı No:9

İstanbul - Beşiktaş AÖF Bürosu

Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Refik Osman Top Sokak Edremit Apartmanı No:2 34357

İstanbul - Beylikdüzü AÖF Bürosu

Barış Mahallesi Samsun Caddesi Prestij Konakları No:21/9 34520 Beylikdüzü

İstanbul - Kadıköy AÖF Bürosu

Hasanpaşa Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Sadıkoğlu İş Merkezi No:15 34722 Kadıköy

İstanbul - Kartal AÖF Bürosu

Atalar Mahallesi Beyazköşk Caddesi Sebil Sokak Uygunlar Apartmanı No:3A 34862

İstanbul - Şişli AÖF Bürosu

Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Ünsal Sokak Kemal Yıldız Apartmanı No:4/1A Şişli

İstanbul - Ümraniye AÖF Bürosu

Atakent Mahallesi Gelibolu Caddesi Erkul Apartmanı No:3/A 34760

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