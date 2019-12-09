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09.12.2019 - 09:50 |

AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri bugün yayımlanır mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş belgeleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi sınavı öncesinde adaylar sınava girecekleri bina ve salonları araştırmayı sürdürüyor. Peki AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri bugün içerisinde yayımlanır mı?

AÖF güz dönemi sınav giriş belgeleri bugün yayımlanır mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adyaı yakından ilgilendiren Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ilk sınavları 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava sayılı günler kala adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri henüz tamamlanmadı. Peki AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandığı andan itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi sayfasına tıklandıktan sonra e-posta veya TC kimlik numarası ve şifre işlem girildikten sonra sınav giriş yerleri sorgulanabilecek.

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