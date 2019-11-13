13.11.2019 - 10:42 |
AÖF Güz Dönemi sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri, arayışa koyuldu. 'AÖF sınavları ne zaman' arayışında bulunan öğrenciler, akademik takvimi inceliyor. İşte 2019-2020 Eğitim yılının AÖF sınav tarihleri haberimizde...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınav tarihleri akademik takvimde yerini aldı. AÖF sınavları için hazırlıklara başlayan öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Yeni eğtim döneminde AÖF sınavları ne zaman? İşte cevabı...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020