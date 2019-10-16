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16.10.2019 - 10:21 |

AÖF ikinci üniversite bölümleri neler? İkinci üniversite başvuru şartları

AÖF ikinci üniversite kayıt süreci devam ediyor. 2 Eylül'de başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları 18 Ekim'de sona erecek. Peki, ikinci üniversite bölümleri neler? İşte ikinci üniversite bölümleri ve kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılar...

AÖF ikinci üniversite bölümleri neler? İkinci üniversite başvuru şartları

Açıköğretim Fakültesi'den ikinci üniversite kaydı yaptırmak için büyük fırsat. Kayıt süreci devam ediyor. Peki, AÖF ikinci üniversite için başvuru şartları neler?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)
2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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