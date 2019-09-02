AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün ne zaman?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını "https://aof.anadolu.edu.tr" adresinden yapılacak.

Kayıtlar 2 Eylül itibariyle başladı. İnternet başvuruları için son 18 Ekim.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak) 4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ