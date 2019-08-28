AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Üniversite mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlanıyor. Adaylar, AÖF'ün bir bölümüne kayıt yaptırıp öğretim görebiliyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kala bu imkandan yararlanmak isteyen binlerce kişi "AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklama ile internet başvuru tarihi ve kayıt tarihlerinin 2 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında olduğunu belirtti. Ayrıca Fakülte "Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır." diye belirtti.

"BU DİPLOMALARI NORMAL ÖRGÜN DİPLOMASI GİBİ KULLANILABİLİYOR"

İkinci üniversite diplomasını örgün öğretim diplomasından hiçbir farkı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Diploma sahipleri, bu diplomaları normal örgün öğretim diploması gibi kullanabiliyorlar. Çünkü bu diplomada nihayetinde ikinci üniversite kapsamında verilen bir etkinliğe sahip. Bütün her şeyi normal. Sınavları, dersleri bütün sitemi ona göre hazırlanmış ve o nedenle herhangi bir şekilde şüphe uyandıracak veya herhangi bir şekilde diplomanın durumunu sorgulayacak bir şey söz konusu değil. Normal bir fakülte diploması, üniversite diploması olarak alıyorlar.” diye belirtti.