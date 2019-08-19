AÖF kayıt tarihleri! Yeni kayıt - İkinci üniversite - Dikey/Yatay Geçiş - Kayıt yenileme

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri ise bu tarihleri öğrenmek için harekete geçti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu tarihlere AÖF resmi internet sitesi üzerinde yer verdi. İşte o günler...

AÖF YENİ KAYIT/KAYIT YENİLEME - İKİNCİ ÜNİVERSİTE - DİKEY/YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ







