19.08.2019 - 16:01
AÖF kayıt tarihleri! Yeni kayıt - İkinci üniversite - Dikey/Yatay Geçiş - Kayıt yenileme
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim yılının AÖF Yeni kayıt - İkinci üniversite - Dikey/Yatay Geçiş - Kayıt yenileme tarihlerini belirledi. AÖF ile ilgilenen adaylar ise arayışa koyuldu. İşte Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği o tarihler haberimizde...
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri ise bu tarihleri öğrenmek için harekete geçti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu tarihlere AÖF resmi internet sitesi üzerinde yer verdi. İşte o günler...
AÖF YENİ KAYIT/KAYIT YENİLEME - İKİNCİ ÜNİVERSİTE - DİKEY/YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ
3 ilde PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu!Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de 15, Şırnak'ta 12 ve Van'da 16 olmak üzere 43 mağara ve sığınağın imha edildiği bildirildi.