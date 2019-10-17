AÖF kayıt yenileme için son günler!

AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. 7 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim Cuma. Kayıt yenileme yapacak olan öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek çekilde ders seçimi yapmaları gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için ilk olarak ders seçimi yapılıyor. Ardından ücret ödemesi gerçekleştiriliyor. Otomasyon üzerinden kayıt kontrolü yapıldıktan sonra AÖF kayıt yenileme tamamlanmış oluyor. Ders kitaplarına eKampüs üzerinden erişim sağlanıyor.

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