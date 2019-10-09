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09.10.2019 - 14:54 |

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt ücreti (harç) ne kadar?

AÖF kayıt yenileme 7 Ekim'de başladı, 18 Ekim'e kadar devam edecek. Öğrenciler başvurularını yapmaya devam ederken bu sürecin nasıl işlediğini bilmeyenler ise kayıtların nasıl yapılacağını ve kayıt ücretini araştırıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt ücreti (harç) ne kadar?

2019-2020 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme başvuruları başladı. İki gündür de devam ediyor. Başvurular 18 Ekim'de son bulacak. Henüz kayıt yaptırmayan öğrenciler araştırma içerisinde... Özellikle "ıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt ücreti (harç) ne kadar?" soruları soruluyor.

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

DÖRT ADIMDA KAYIT YENİLEME SÜRECİ

1 - Derslerini Seç
2 - Ücretini Öde
3 - Otomasyondan Kaydını Kontrol Et
4 - Ders Kitapların eKampüs'te

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen "Dönem Öğretim Gideri" tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama"Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek."
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