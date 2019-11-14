AÖF muafiyet sonuçları itiraz başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet itirazları ve başvuruları bugün başladı. Öğrenciler başvuruların nasıl yapılacağını merak edip son başvuru tarihini araştırıyor.

2019-2020 öğretim yılında ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet itiraz/başvuru tarihleri 14 – 20 Kasım 2019 tarihleri arasında olup bu tarihlerden sonraki muafiyet itirazları ve başvuruları kesinlikle kabul

edilmeyecektir.

Muafiyet İşlemleri için itiraz başvurusunda bulunmak isteyen öğrencinin aşağıdaki açıklamalara göre gerekli olan muafiyet belgesi ile birlikte hafta içi mesai saatleri arasında herhangi bir AÖF bürosuna başvurarak İtiraz Formunu doldurması gerekmektedir.

Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Muafiyet sonuçlarını kontrol etmeyen ve ilan edilen tarihlerde itiraz nbaşvurusunda bulunmayan öğrencilerin daha sonra yapacakları başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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