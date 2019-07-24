AÖF sınav giriş yeri sorgulama! Üç ders sınavı saat kaçta?

AÖF üç ders sınavı için sınav giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile sınav giriş belgelerini öğrenebiliyorlar. Peki, sınav ne zaman yapılacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF üç ders sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Yapılan açıklamaya göre sınav giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

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