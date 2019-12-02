02.12.2019 - 14:10 |
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavlarına geri sayım başladı. AÖF öğrencileri, sınav hazırlıklarına devam ederken, AÖF sınav giriş yerleri içi arayışa koyuldu. Peki AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim yılının sınav takvimi yayınlandı. AÖF sınav takviminde AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri yer alıyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.