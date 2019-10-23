AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? AÖF sınav takvimi

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından sınav tarihleri gündeme geldi. Güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yeni bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen öğrenciler 22 Ekim 2019 Salı günü saat 23:59'a kadar sınav merkezi tercih işlemlerini yapmaları halinde Güz Dönemi Ara Sınavına yeni sınav merkezinde girebilirler.

22 Ekim 2019 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi tercihleri bir sonraki sınavlar için geçerli olacaktır.

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan, AÖF bürolarından ya da AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.