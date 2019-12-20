AÖF sınav sonuçları açıklandı! 14-15 Aralık AÖF güz dönemi sınav sonuçları

AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı. 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını açıkladı. AÖF güz dönemi sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.