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24.01.2020 - 18:13 |

AÖF sınav sonuçları sayfası - AÖF sınav itirazı ne zaman ve nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. AÖF öğrencileri, sınav başarılarını öğrenmek için arayışa koyuldu. AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek için öğrenci girişi yapmanız gerekiyor. İşte AÖF Güz Dönemi final sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçları sayfası - AÖF sınav itirazı ne zaman ve nasıl yapılır?

2019-2020 Eğitim Döneminin AÖF Güz Dönemi final sınav sonuçları açıklandı. 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde uygulanan 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonucuna itirazınızı 3 iş günü (27 - 29 Ocak 2020) içinde öğrenci sayfanızdan yapabilirsiniz. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 23:59'dan sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayınlanmaktadır.

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