AÖF sınav soru ve cevapları bugün yayımlanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde dört farklı oturumda gerçekleştirilecek. AÖF, güz dönemi ara sınavlarınınj ilk iki oturumu bugün tamamlanacak. Sınava giren adaylar AÖF sınav soru ve cevapları bugün yayımlanır mı sorusunun yanı sıra AÖF sınav sonuç tarihini merak içinde araştırmaya devam ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI BUGÜN YAYIMLANIR MI?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının ilk iki oturumu bugün gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi ara sınavlarının son iki oturumu ise 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. AÖF sınav soru ve cevaplarının yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından adayların erişimine sunulması bekleniyor?

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama olmasa da Aralık ayının son haftası içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi sonu sınavlarının 181-9 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği düşünülürse sınav sonuçlarının yeni yıldan önce adayların erişimine açılması bekleniyor.