AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için arayışa geçti. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı mı sorusuna çevrildi. Peki AÖF güz dönemi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı mı? Sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖF güz dönemi ara sınav soru cevapları henüz yayımlanmadı. 14-15 Aralık tarihinde dört farklı oturumda gerçekleştirilen AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından sınav soru ve cevaplarının gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama olmasa da Aralık ayının son haftası içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi sonu sınavlarının 181-9 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği düşünülürse sınav sonuçlarının yeni yıldan önce adayların erişimine açılması bekleniyor.