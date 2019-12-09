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09.12.2019 - 21:07 |

AÖF sınav yeri sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 14-15 Aralık AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi ve 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖF Güz Dönemi ara sınavları giriş yerleri ve belgeleri öğrencilerin erişiminine açıldı. İşte AÖF sınav yeri sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlama saatleri...

AÖF sınav yeri sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 14-15 Aralık AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınav yerleri açıklandı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav yerleri elektronik ortamda sorgulanıyor. Adayların sınav giriş belgelerini sınav esnasında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF sınav yerleri ilk önce ANADOLUM MOBİL uygulamasında ardından Anadolu.edu.tr adresinde erişime açıldı. 14-15 Aralık'ta sınava girecek adaylar AÖF sınav yerlerini sisteme giriş yaparak sorguluyorlar.

AÖF SINAV YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı

4 yaşındaki çocuğu servis ezdiKüçükçekmece'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ve görevli kadın gözaltına alındı.
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